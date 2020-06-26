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عمدة نيويورك يعلن موعد افتتاح الشواطئ

26
JUNE
2020
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قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك على تويتر، أمس الثلاثاء، إن شواطئ المدينة ستفتح للجمهور وستسمح بالسباحة قبل عيد الاستقلال، وذلك بعد فتحها جزئيا أثناء عطلة يوم الذكرى الشهر الماضي.
 
وأكد رئيس البلدية تقارير إعلامية أفادت بأن شواطئ نيويورك ستُفتح رسميا الأسبوع المقبل.
 
وقال دي بلاسيو: "الشائعات صحيحة" شواطئ نيويورك ستسمح بالسباحة في أول/ يوليو".
 
وأكد ضرورة التزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات على الشاطئ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 121 ألفا وأصاب 2.36 مليون شخص في الولايات المتحدة حتى أمس الثلاثاء.
 
 
وأعيد فتح الشواطئ في عدد قليل من الولايات جزئيا أثناء عطلة يوم الذكرى من 23 إلى 25 مايو/ أيار، ولكن مع فرض قيود مختلفة منها حظر السباحة في شواطئ مدينة نيويورك.
 
وسجلت المدينة إجمالا 217742 إصابة بالفيروس حتى أمس و22343 وفاة.
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