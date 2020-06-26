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رئيس البرازيل يلمح لإصابته بفيروس كورونا

26
JUNE
2020
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قال رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، الخميس، إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.


وأوضح بولسونارو أن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين، لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أملا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ1228114 حالة، والثانية أيضا من حيث الوفيات من جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة بـ54971 حالة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأميركا اللاتينية بشكل عام.

ومساء الخميس، أعلنت البرازيل تسجيل 1141 وفاة و39483 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39483 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1228114.

وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 21432 إصابة، وفي 23 يونيو 39436 حالة، وفي 24 يونيو 42725.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1141 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 54971.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية تراجعا نسبيا بعد أن ارتفع بشكل حاد خلال اليومين الماضيين، وسجلت في البلاد يوم 22 يونيو 654 حالة، وفي 23 يونيو 1374، وفي 24 يونيو 1185.

 

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