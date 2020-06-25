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4 مليارات جرعة لقاح ضد كورونا سنويا.. الحلم يقترب من التحقق

25
JUNE
2020
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بعث تحالف علمي مهم رسائل طمأنينة إلى العالم، عندما أعلن أنه حدد مصانع أدوية لديها القدرة على إنتاج 4 ملايين جرعة لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا سنويا.

ويعرف التحالف باسم "تحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار"، ويدعم 9 لقاحات قيد التطوير للفيروس الذي أصاب ما يقترب من 10 ملايين شخص حول العالم، وقتل مئات الآلاف.

وأعلن جيمس روبنسون، وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية منذ فترة طويلة وأكبر خبير في التحالف، أنه يعتزم اختيار مصنعين أو 3 لتصنيع كل لقاح.

وقال روبنسون في تصريحات حصرية لوكالة "رويترز": "في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه".

وقال إن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين 8 إلى 10 مواقع توزيع إقليمية "كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزيا ثم محاولة شحنه حول العالم".

ورغم عدم حصول أي لقاح على الموافقة بعد، فإن لدى التحالف بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد لضمان توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا بالتساوي في أنحاء العالم.

ويحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقرا، بدعم 14 حكومة، فضلا عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة شركات "ويلكوم" البريطانية.

واستثمر التحالف 829 مليون دولار إلى الآن للأبحاث على لقاح لفيروس كورونا، من خلال اتفاقات شراكة مع مطورين على أمل أن ينجح بعضها.

وقال روبنسون: "معظم الناس لا يصدقون أن 4 مليارات جرعة أمر ممكن، وأنا أرى أنه ممكن".

وأضاف مستشار التصنيع لدى التحالف الذي عمل لدى بعض كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات، أن التحالف وضع خطة التصنيع استنادا إلى قدرات المصنعين والاحتياجات المحددة من اللقاحات المختلفة.

وقال إن التحالف يراعي ضمان ألا يؤدي العمل لإنتاج لقاح لمنع الإصابة بمرض "كوفيد 19"، إلى تهميش لقاحات أخرى حيوية، وهي مسألة كانت باعث قلق خاص للبلدان الأقل نموا.

 

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