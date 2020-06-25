living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشهادة المخيفة: فلويد مات مقتولا.. الضابط كان يعلم ما يفعله

25
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر رئيس شرطة مدينة منيابوليس الأميركية، ميداريا أرادوندو، الأربعاء، إن وفاة الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد كانت "جريمة قتل".


وقال أرادوندو إن الضابط الذي شوهد يضغط بركبته على عنق فلويد لأكثر من 9 دقائق "كان يعرف ما يفعله"، لأنه تلقى تدريباً محدداً على تجنب "الاختناق الموضعي" أو الاختناق القاتل بشكل عام.

وأضاف أرادوندو في بيان نقلته "سي إن إن" الأربعاء، أن "وفاة السيد جورج فلويد المأساوية لم تكن بسبب نقص التدريب.. كان هناك تدريب، ولكن (الضابط المتهم بالقتل) ديريك تشوفين كان يدرك ما يفعله."

وتابع: "كان الضباط يعرفون ما كان يحدث.. لقد فعل أحدهم ذلك عمدا، والآخرون احجموا عن منعه.. كان هذا قتلا.. لم يكن نقص تدريب".

وتثير تلك الشهادة تساؤلات عدة جديدة بشأن ممارسات الشرطة الأميركية بحق ذوي الإصل الإفريقي.

وقتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي بعد أن ضغط الشرطي الأبيض تشوفين بركبته على عنقه وهو مكبل، حتى بعد توقفه عن الحركة، وتوسله إليه لكي يتمكن من التنفس.

ويتهم تشوفين بالقتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ، وهو محتجز في سجن على ذمة كفالة قيمتها مليون دولار.

وأثارت وفاة فلويد موجة من الاحتجاجات على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة، وخارجها حول العالم، من أجل تحقيق العدالة العرقية وإصلاح الشرطة.

وقد دعا شقيق الراحل الأمم المتحدة، إلى "مساعدة الأميركيين السود" من خلال "إنشاء لجنة تحقيق مستقلة" بشأن عنف الشرطة.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout