الهند تستدعي الجيش لإدارة منشآت طبية بعد تفاقم أزمة كورونا في البلاد

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استدعت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، قوات الجيش لإدارة مراكز العلاج الجديدة المزودة بآلاف الأسرة الإضافية في نيودلهي، بعدما سجلت البلاد 16 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن إجمالي الحالات المسجلة في الهند تجاوز 456 ألف حالة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس المستجد، وتعد الآن رابع أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

من المتوقع أن تستمر الحالات في الارتفاع مع تخفيف حكومات الولايات للقيود المفروضة منذ فرض الإغلاق لأول مرة في أواخر مارس/ آذار الماضي.

في العاصمة نيودلهي، التي يسكنها أكثر من 20 مليون شخص، تم تسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات اليوم، والتي تجاوزت 3900 حالة. تخصص المدينة 13.4 ألف سرير لمرضى "كوفيد 19"، منها 6.2 ألف سرير مشغول الآن.

وقالت وزارة الداخلية الفيدرالية إن المدينة سيكون لديها 20 ألف سرير إضافي بحلول الأسبوع المقبل في مرافق مؤقتة يديرها أطباء وممرضات بالجيش، ويشمل ذلك منشأة بسعة 10 آلاف سرير أقيمت في مركز ديني، وعربات سكك حديدية تحولت إلى مستشفيات.

تقدر حكومة المدينة أنه سيكون لديها 550 ألف حالة إصابة في نهاية يوليو/ تموز، وستحتاج إلى 150 ألف سرير بحلول ذلك الوقت.