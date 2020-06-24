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ظاهرة مخيفة تتصاعد في الولايات المتحدة تطول مواطنيها

24
JUNE
2020
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كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس الثلاثاء، عن ظاهرة اجتماعية جديدة يعاني منها المجتمع الأمريكي في الأشهر الأخيرة، والتي قد تهدد مستقبل العائلات والمواطنين الأمريكيين.
 
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة أن ملايين المواطنين الأمريكيين يواجهون صعوبات في تسديد فواتير الماء، وهم مهدّدون بقطع الماء عنهم أو فقدان ملكية بيوتهم إذا لم يسددوا ما عليهم من ديون.
 
ولفتت الصحيفة أن "تسعيرة الماء والصرف الصحي ارتفعت بنسبة 80 في المئة بين 2010 و2018، وهو ما جعل ثلثي السكان في بعض المدن غير قادرين على تسديد فواتير الماء"، مشيرة إلى أن "أزمة ارتفاع أسعار الماء في الولايات المتحدة وعدم قدرة الملايين من الأمريكيين على تسديدها، تتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي يتطلب الغسل المتكرر لليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية".
 
وأضافت قائلة: "الأزمة لم تعد تقتصر على الفقراء، بل إن الطبقة المتوسطة بدأت تعاني أيضا".
 
وختمت الصحيفة أن "20 بيتا يُقطع عنها الماء كل عام في الولايات المتحدة بسبب عدم تسديد الفواتير. ولا يعرف ما إذا كانت هذه العائلات تمكنت لاحقا من تسديد ما عليها لتستعيد التزود بالماء، أم أنها تعودت على العيش دون ماء".
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