عصابة تداهم قرية مكسيكية وتحرق 13 رجلا وامرأتين أحياء

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شنت عصابة مكسيكية هجوما عنيفا على قرية، أسفر عن سقوط 15 قتيلا، في واحدة من أكثر الهجمات الوحشية التي شهدها الريف المكسيكي خلال السنوات الماضية.

وأعلنت سلطات ولاية واهاكا المكسيكية، سقوط 13 رجلا وامرأتين من بلدية سان ماتيو ديل مار، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت حكومة البلدية في بيان، أن الهجوم دبره ما لا يقل عن 6 أشخاص مسلحين، بدعم من زعيم منظمة إجرامية محلية.

وذكر مسؤولو الادعاء في ولاية واهاكا، أن التحقيقات جارية لمعرفة من أطلق شرارة العنف في القرية.

وأشارت حكومة البلدية إلى أن المهاجمين عذبوا عددا من الضحايا وأحرقوهم أحياء، ولم يتم اعتقال أي شخص له صلة بهذا الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر أن بلدية سان ماتيو ديل ماري تعاني من نزاعات على الأراضي منذ سنوات.