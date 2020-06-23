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هذه آخر تطورات كورونا في الدول الأكثر تضررا

23
JUNE
2020
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 في العاصمة بكين، فيما تخطت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 120 ألف وفاة.
 
وكانت الصين قد سجلت 18 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم، منها 9 في بكين. وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.
 
وتم تسجيل 7 حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، وهو عدد الحالات ذاته المسجل قبل يوم.
 
ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.
 
يأتي ذلك فيما سجّلت أميركا 425 حالة وفاة إضافيّة ناجمة عن كوفيد-19 خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في هذا البلد 120 ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.
 
وأظهرت بيانات الجامعة أن العدد الإجمالي لضحايا الجائحة تخطّى 120 ألفاً من أصل 2,31 مليون مصاب (أعلن شفاء 640 ألفاً منهم).
 
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 21,432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 654 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.
 
وقالت الوزارة إن مجمل الإصابات بلغ 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي في حين وصلت الوفيات إلى 51,271.
  
ورأى خبراء أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.
 
هذا وتخطّت جنوب إفريقيا عتبة المئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في حين قاربت حصيلة وفيات الوباء على أراضيها ألفي حالة، وفق ما أعلنت السلطات.
 
وقالت وزارة الصحة في بيان إنه "حتّى اليوم، تخطّى العدد التراكمي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 عتبة المئة ألف وبلغ 101,590 حالة".
 
ومع تسجيل 61 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الوباء إلى 1991 وفاة، وفق المصدر نفسه.
 
 
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