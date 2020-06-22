قتيلان و7 جرحى بإطلاق نار في كارولينا الشمالية

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أفادت الشرطة الأميركية بأن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار بأكبر مدينة في كارولينا الشمالية.

وقالت الشرطة في وقت مبكر من اليوم الاثنين عبر "تويتر"، إن شخصا واحدا قد لقي حتفه في مكان الحادث وأصيب عدد آخر بجروح بعيار ناري، لكن نائب قائد شرطة مدينة شارلوت، مكلنبورغ جوني جينينغز، أكد للصحفيين في وقت لاحق أنه تم التأكد من مقتل شخصين.

وقال جينينغز أيضا إن 5 أشخاص آخرين أصيبوا داخل سياراتهم بعد إطلاق النار.

وأضاف جينينغز أن الشرطة استجابت لمكالمة أحد المصابين المشاة بإطلاق النار الذي وقع في طريق بيتس فورد في شمال شارلوت، مؤكدا أن هناك أدلة على إطلاق النار على عدد من الأشخاص، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص محتجزا.