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بريطانيا بصدد الإعلان عن خطط تخفيف العزل العام

22
JUNE
2020
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يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام في بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا يوم الثلاثاء.
 
ونقلت "رويترز" عن مكتب جونسون، إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان يوم الثلاثاء القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في الرابع من يوليو/ تموز بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام. وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من كوفيد-19.
 
وذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" أن جونسون سيعلن أيضا تغيير إرشادات التباعد الاجتماعي بحيث لا يتعين على الناس سوى التباعد لمسافة متر واحد فقط شريطة اتخاذهم تدابير إضافية مثل وضع كمامة.
 
يذكر أن الاقتصاد البريطاني تضرر من تدابير العزل العام التي استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها يوم الاثنين الماضي فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما في قطاعي الفندقة والترفيه مغلقا.
 
ودعا بعض نواب البرلمان من حزب جونسون رئيس الوزراء لإلغاء قاعدة المترين قائلين أن لها تأثيرا مدمرا على الاقتصاد الذي انكمش بمقدار الربع خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.
 
والتزمت الحكومة البريطانية الحذر وقالت إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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