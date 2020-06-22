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عائلة نجم روك أمريكي تطلب من ترامب عدم استخدام أغانيه في حملته

22
JUNE
2020
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انتقدت عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعبرت عن رفضها استخدامه أغنية شهيرة للنجم بيتي.
 
وبحسب "رويترز"، أرسلت عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي تحذيرا لحملة ترامب للكف عن استخدام أغنية ابنهم الشهيرة "لن أتراجع". بعد استخدامها في مؤتمر انتخابي حضره عدد قليل من المؤيدين للرئيس الأمريكي في تولسا بولاية أوكلاهوما وبعثت.
 
وأفادت عائلة النحم الأمريكي على تويتر مساء السبت:
"لا يحق لترامب بأي حال استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأمريكيين والمنطق السليم".
 
وذكرت التغريدة الموقعة من دانا أرملة بيتي وزوجته السابقة جين وابنتيه أدريا وأناكيم "لم يكن توم بيتي ليقبل أبدا أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية... الراحل توم بيتي وأعضاء أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع".
 
ولم ترد حملة ترامب حتى الآن على طلب للتعليق.
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