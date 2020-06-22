زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الهند وميانمار

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ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر شمال شرق الهند بالقرب من الحدود مع ميانمار وبنغلاديش في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة الجيوفزيائية الأمريكية: " تم تسجيل هزة أرضية في الساعة 22:40 بالتوقيت العالمي ( 1:40 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 18 كيلومترا شرقي بلدة نورث وانليباي الصغيرة.

ويقع مركز الزلزال على عمق 8.9 كيلومتر، فيما لم يتم تلقي معلومات حول الأضرار والإصابات المحتملة.

في سياق آخر، كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع شمال شرقي نيوزيلندا، على عمق 20.5 ميل (33 كم).

وتم تسجيل الهزات في الساعة 12:50 بتوقيت غرينيتش، (15.50 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 684 كيلومترًا شمال شرق أوبوتيكي بنيوزيلندا.