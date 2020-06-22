living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا تدرس "توصية مدة" عزل مرضى كورونا

22
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طلبت وزارة الصحة الإيطالية من المستشارين الحكوميين تقييم التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى إمكانية مغادرة المصابين بمرض كوفيد-19 للعزل أو الحجر الصحي قبل تعافيهم بشكل كامل من الفيروس.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إن المرضى، الذين أمضوا 10 أيام متتالية في عزلة وهم يحملون الأعراض دون أن تتطور لديهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة على الأقل يمكنهم مغادرة العزل بعد 10 أيام من أول اختبار إيجابي، وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة للمنظمة.
 
وأوصت منظمة الصحة العالمية في السابق بإنهاء عزل الأشخاص المصابين فقط بعد أن تظهر العينات المأخوذة منهم نتائج سلبية مرتين بفارق 24 ساعة.
 
وتنبع أهمية هذا التغيير من أن العديد من البلدان تواجه صعوبة في كيفية التعامل مع آلاف المصابين بالفيروس من الناحية الفنية، ولكنهم قد لا يشكلون خطر انتقال العدوى للآخرين.
 
وقالت المنظمة إنها قامت بتحديث توصياتها لأن مرضى كوفيد-19 الذين تم شفاؤهم ما زالت نتائجهم تظهر إيجابية بعد أسابيع. واضافت أنه على الرغم من نتائجهم الإيجابية "الا انهم من غير المحتمل أن يكونوا مصدر عدوى، وبالتالي من غير المحتمل أن ينقلوا الفيروس إلى شخص آخر".
 
واتبعت إيطاليا، التي كانت بؤرة لتفشي الوباء في أوروبا في السابق، النصائح السابقة الخاصة بالاختبار التي أصدرتها المنظمة، مع العزل الذاتي لبعض الأشخاص على الرغم من عدم ظهور الأعراض عليهم لأنهم نتائج اختباراتهم ظلت إيجابية.
 
وتصدرت امرأة عناوين الصحف في إيطاليا لأنها أظهرت نتائج إيجابية 6 مرات على مدار 57 يوما، رغم أنها قالت إنها تشعر بأنها على ما يرام، ولكن من الناحية الفنية، تعين عليها أن تبقى في العزل.
 
وطلب وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، من اللجنة الاستشارية العلمية والتقنية التابعة للحكومة الإيطالية، الأحد، توجيهات بشأن توصيات منظمة الصحة العالمية الجديدة، مشيرا إلى أنها تمثل تغييرًا "هامًا" في إدارة إيطاليا لمرضى كوفيد-19.
 
وقال سبيرانزا في بيان إن التوجيهات المحدثة يمكن أن تغير أيضًا طريقة حساب الحكومة لمن تعافى رسميًا من الفيروس وأوصت "بأقصى قدر من الاحتياط".
 
واستنادا إلى الملاحظة، قال الأطباء إن العديد من الحالات الجديدة المؤكدة في إيطاليا ترجع إلى اختبار الأشخاص للكشف عن الفيروس بعد إجراء اختبارات الدم بحثًا عن الأجسام المضادة لكوفيد-19.
 
في إيطاليا، يتم اختبار الأشخاص الذين طوروا أجساما مضادة تلقائيًا بشكل خاص بحثا عن فيروس كورونا، مع تسجيل بعض النتائج الإيجابية في الأشخاص الذين ربما يكونون مرضى في وقت سابق أو لم يشعروا بالمرض.
 
وأبلغت إيطاليا، الأحد، عن 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة يوم أمس، ليصل بذلك عدد الوفيات الرسمي في البلاد جراء هذا الوباء إلى 34634.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout