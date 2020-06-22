living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناقوس خطر في نيويورك.. والسبب؟

22
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تواجه جهود مدينة نيويورك لوقف انتشار فيروس كورونا من خلال تتبع المخالطين صعوبة بالغة بسبب إحجام العديد من الأفراد المصابين عن تقديم معلومات عبر أجهزة التتبع، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وذكر تقرير الصحيفة الأميركية أن 35 بالمئة فقط من بين 5347 شخصا من سكان مدينة نيويورك، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أو يفترض أنهم مصابون بكوفيد-19 في الأسبوعين الأولين من برنامج تتبع الاختلاط قدموا معلومات بشأن اتصالاتهم الوثيقة.

وقال بيري هالكيتيس، عميد كلية الصحة العامة بجامعة راتغرز، إن نسبة 35 بالمئة متدنية للغاية لاستخلاص المعلومات.

وأضاف للصحيفة: "بالنسبة للجميع يجب أن نحصل على معلومات عن 75 بالمئة من مخالطيهم يوميا".

ودافع تيد لونغ، رئيس هيئة الاختبار والتتبع الجديدة في مدينة نيويورك، عن البرنامج، الأحد، وقال إن 69 بالمئة من الأشخاص الذين أكملوا المقابلة قدموا معلومات.

وأضاف لأسوشيتد برس "نعتقد أن هذه بداية قوية لكننا نريد أيضًا زيادة هذه النسبة".

وقال لونغ إن نسبة 35 بالمئة، التي استشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز تمثل نسبة كل شخص وصل إليه المتتبعون، وبعض هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 لأسابيع، لم تكن لديهم اتصالات ذات صلة لتقديمها.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout