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ترامب: بايدن دمية في يد اليسار الراديكالي

21
JUNE
2020
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 شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء السبت في تولسا في ولاية أوكلاهوما هجومًا عنيفًا على منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المرشّح الديموقراطي جو بايدن، واصفًا نائب الرئيس السابق بأنّه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي".

وفي أول مهرجان انتخابي ينظّمه منذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترمب إنّه "في أميركا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأميركيين الذين يحترمون القانون".

أضاف ترمب في خطابه الذي استغرق ساعتين أنّ منافسه الديموقراطي في انتخابات الثالث من نوفمبر لم يحقّق أي إنجاز خلال سيرته المهنية في واشنطن على مرّ نصف قرن.

وقال ترمب إنّ بايدن "لم يحقّق شيئًا أبدًا، لقد كان سناتورًا، وكان نائبًا للرئيس...". أضاف "جو بايدن ليس زعيم حزبه، جو بايدن دمية في يد اليسار الراديكالي".

تابع "لقد استسلم جو بايدن لعصابة الجناح اليساري. بصراحة، هل هناك أحد يعتقد فعلًا أنّه يسيطر على هؤلاء الراديكاليين المهووسين؟".

وحذّر الملياردير الساعي إلى الفوز بولاية ثانية الأميركيين من أنّه "إذا انتُخب بايدن فهو سيسلّم بلدكم لهذه العصابات، هذا أمر مؤكّد 100 بالمئة". كما اتّهم الرئيس الجمهوري (74 عامًا) منافسه الديموقراطي (77 عامًا) بأنّه يعاني من خطب في صحّته.
وقال "هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".

كما شكّك ترمب بقدرات بايدن الذهنية، وقال "هل تعلمون ماذا يقول (بايدن) لزوجته عندما لا يخلط بينها وبين أخته؟ +أخرجيني بحقّ الله من هنا، هؤلاء الناس مجانين+. هذا ما يقوله. هو لا يسيطر على شيء بتاتًا".

واتّهم ترمب بايدن بأنّه لا يفهم حتى معنى الردود التي تصدر باسمه. وقال "عندما أقرأ عبارات معقّدة للغاية ومكتوبة بكلمات منتقاة بعناية أقول +جو لم يقل هذا، جو لا يفهم حتّى معنى هذا الكلام".

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