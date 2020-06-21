اليونان توجه تهديدا عسكريا مباشرا لتركيا

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أعلن الجيش اليوناني، يوم أمس السبت، عن استعداده للرد على أي خطوات من قبل تركيا، مهددا بـ "حرق كل من يضع قدمه على الأراضي اليونانية".

ونقل موقع إخباري يوناني تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس الذي لم يستبعد وقوع "نزاع عسكري مع تركيا في حال أقدمت أنقرة على تخطي الخطوط الحمراء"، منوهاً بأن "النزاع العسكري محتمل، وليس بوسع أحد أن يستبعد هذا الاحتمال، وحال حدث أي شيء من هذا القبيل، فهذا لن يقتصر على نقطة واحدة، بل ستتسع رقعته فورا".

كما أفاد فلوروس بأن "من سيهاجم القوات المسلحة اليونانية سيدفع ثمنا باهظا، والجيران يعرفون ذلك"، مؤكدا أن "أثينا تعرف ماذا ستفعل في حال تعرض اليونان لأي اعتداء".

وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناغيوتوبولوس، أن أثينا مستعدة لفعل أي شيء لحماية حقوقها السيادية، بما في ذلك العمل العسكري ضد أنقرة.