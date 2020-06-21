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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن تصدي قوات اللواء 35 لهجوم عنيف شنه جماعات "داعش" الوهابية جنوب صلاح الدين وسط العراق.





وفي بيان نشرته الهيئة على موقعها الرسمي، قالت إن "قوات اللواء 35 بالحشد الشعبي السبت، تصدت لهجوم عنيف شنه فلول داعش الإرهابي جنوب صلاح الدين"، مضيفة، أن " الهجوم وقع في منطقة الزلاية جنوب صلاح الدين والاشتباكات ما تزال مستمرة بين قوات الحشد والمهاجمين".

وأعلنت الهيئة، نهاية مايو الماضي، عن تمكن قواتها من "صد تعرض إجرامي على إحدى نقاط اللواء 41 في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين".

ونوهت، أن "التعرض نفذته مجموعة غادرة من عناصر داعش، وقد أسفر عن استشهاد مقاتل وجرح 2 آخرين".

ويعتمد التنظيم في الوقت الحالي، على خلاياه النائمة وتكتيك الهجوم المباغت والاغتيالات في عملياته في العراق، بعد أن خسر سيطرته على معظم الأراضي التي كان يحكمها 2014 – 2017.

ورغم فقدان التنظيم لزعاماته وقياداته إلا أن خبراء أمنيين يؤكدون أن خطر جماعة "داعش" الوهابية مازال قائما، حتى لو كانت هجماتها محدودة.

فقد كشف الخبير في شؤون الجماعات المسلحة فاضل أبو رغيف بخصوص تزايد العمليات لداعش في الجهة الشرقية للعراق عن أنها "تستند لعدة عوامل منها الطبيعة الجغرافية المعقدة وكذلك توفر الدعم لأفراد التنظيم الارهابي حرية المناورة بالاستفادة من الجبال والأودية المنتشرة في مدن كركوك وديالى وصلاح الدين".

كما أكد "أن تركيا تدعم أكثر من 22 فصيلا مسلحا وهي موزعة ما بين العراق وسوريا وليبيا وحتى في جنوب سيناء المصرية، لذلك فإن حركة الأموال في تركيا حركة سلسة بواسطة بعض التجار وبواسطة بعض الحوالات وكذلك بعض الناقلين وهناك ثلاث جهات تقوم بضخ الأموال عبر تركيا".

وأشار إلى "أن جبهة النصرة الارهابية هي المستفيد الأكبر من التمويل التركي، إضافة إلى الجماعات المسلحة السورية الارهابية ومن بينها: لواء السلطان مراد ولواء السلطان محمد الفاتح ولواء الشهيد زكي ولواء أشبال العقيدة والجبهة الشامية ولواء العقيدة ولواء المعتصم وثوار دير الزور وأحرار الشام هذه كلها فصائل تقوم تركيا بدعمها".