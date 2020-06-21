السعودية: نقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها

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أعلنت الحكومة السعودية أن أمن مصر "جزء لا يتجزأ" من أمن المملكة، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها من "التطرف والمليشيات الإرهابية" في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته أمس، إنه "إلحاقا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا... فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها".

وأضافت في بيانها أن الرياض "تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة".

وعبرت السعودية عن تأييدها لما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب".

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة" لدعوات ومبادرة السيسي "للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة".