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«الصحة العالمية» تحذر من تسارع وتيرة «كورونا» ودخول مرحلة «خطيرة»

20
JUNE
2020
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 حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم (الجمعة)، من تسارع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن العالم يشهد مرحلة «جديدة وخطيرة».

وأوضح غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي، أن الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم، تسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ أكثر من 150 ألف حالة، وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد.

وأضاف أن حوالي نصف حالات الإصابة الجديدة التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية سُجل في الأميركتين، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً أيضاً من الحالات الجديدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وأفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، بأن «العالم يشهد مرحلة جديدة وخطيرة. الفيروس ما زال فتاكاً وينتشر بسرعة، ومعظم الناس يتأثرون به بسرعة»، مرجعاً ذلك إلى أن «الناس لم تعد تريد البقاء حبيسة في منازلها، بينما تتحمس الحكومات لإعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها»، داعياً إلى الإبقاء على التباعد الاجتماعي، وممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر.

وزاد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم على ثمانية ملايين و530 ألف شخص، بينما توفي 453834 مريضاً، حسبما أظهره إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء حتى الساعة 13:26 بتوقيت غرينتش الجمعة.

الشرق الأوسط
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