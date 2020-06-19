ترامب يلمح إلى رفع السرية عن معلومات حول الأجسام المجهولة الهوية

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في السابق، نشر البنتاغون معلومات جديدة حول لقاء الطيارين الأمريكيين بما سموه "أجساما طائرة مجهولة الهوية".

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن مواد سرية حول الأجسام الطائرة المجهولة الهوية.

وقال ترامب في مقابلة مع ابنه الأصغر، والتي تم توقيتها لتتزامن مع عيد الأب وتم بثها على الهواء مباشرة: "الكثيرون يسألون عن وجود الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، الملايين من الناس يريدون الذهاب إلى روزويل ورؤيتها. لن أخبرك أنني أعرف ذلك، ولكنه أمر مثير للاهتمام للغاية".

وسأله ابنه عما إذا كان مستعدًا لرفع السرية عن المواد المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة الهوية و"حادثة روزويل". فأجاب ترامب: "علي أن أفكر في الأمر".

ووقعت "حادثة روزويل"، التي ذكرها ترامب، في 4 يوليو تموز 1947 ، في ولاية نيو مكسيكو. سقط منطاد على الأرض، يستخدم لتسجيل موجات صوتية من التجارب النووية السوفيتية. أخفى الجيش حطام المنطاد وصمت عن الحادث لفترة طويلة، لأن المشروع نفسه كان سريًا.

وقد أثار هذا الكثير من الشائعات والتكهنات بأن الحكومة الأمريكية تخفي وجود حياة على الكواكب الأخرى.

يصب البنتاغون نفسه الزيت في نار فضول الإنسان بشكل دوري، فقد نشر مؤخرًا سلسلة من مقاطع الفيديو وتسجيلات المفاوضات بين طيارين المقاتلات الذين التقوا الأجسام المجهولة الهوية أثناء الرحلات الجوية.