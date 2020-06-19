living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يلمح إلى رفع السرية عن معلومات حول الأجسام المجهولة الهوية

19
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في السابق، نشر البنتاغون معلومات جديدة حول لقاء الطيارين الأمريكيين بما سموه "أجساما طائرة مجهولة الهوية".
 
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن مواد سرية حول الأجسام الطائرة المجهولة الهوية.
 
وقال ترامب في مقابلة مع ابنه الأصغر، والتي تم توقيتها لتتزامن مع عيد الأب وتم بثها على الهواء مباشرة: "الكثيرون يسألون عن وجود الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، الملايين من الناس يريدون الذهاب إلى روزويل ورؤيتها. لن أخبرك أنني أعرف ذلك، ولكنه أمر مثير للاهتمام للغاية".
 
وسأله ابنه عما إذا كان مستعدًا لرفع السرية عن المواد المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة الهوية و"حادثة روزويل". فأجاب ترامب: "علي أن أفكر في الأمر".
 
ووقعت "حادثة روزويل"، التي ذكرها ترامب، في 4 يوليو تموز 1947 ، في ولاية نيو مكسيكو. سقط منطاد على الأرض، يستخدم لتسجيل موجات صوتية من التجارب النووية السوفيتية. أخفى الجيش حطام المنطاد وصمت عن الحادث لفترة طويلة، لأن المشروع نفسه كان سريًا.
 
وقد أثار هذا الكثير من الشائعات والتكهنات بأن الحكومة الأمريكية تخفي وجود حياة على الكواكب الأخرى.
 
يصب البنتاغون نفسه الزيت في نار فضول الإنسان بشكل دوري، فقد نشر مؤخرًا سلسلة من مقاطع الفيديو وتسجيلات المفاوضات بين طيارين المقاتلات الذين التقوا الأجسام المجهولة الهوية أثناء الرحلات الجوية.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout