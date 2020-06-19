سائح كاد أن يتسبب في كارثة على ارتفاع 42 مترا.. ماذا حصل؟

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كاد سائح أن يتسبب في حدوث كارثة حقيقية في أضخم جسر معلق للمشاة في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما أحدث شرخا في أحد ألواحه الزجاجية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن السائح كان يحاول القيام بحركة ضرب كرة بيسبول أثناء وقوفه على واحد من الألواح الزجاجية الثلاثة التي يتضمنها جسر "غاتلنبرغ سكاي"، ولكن تسبب جزء معدني في ملابسه بإحداث شرخ في الزجاج.

ويمتد جسر "غاتلنبرغ سكاي" بطول 682 قدما عند جبال سموكي في ولاية تينيسي، وتسمح ألواحه الزجاجية لزائريه برؤية الأرض على ارتفاع 140 قدما بالأسفل (42 مترا).

وتجاهل السائح القواعد الخاصة بالجسر بـ"عدم الركض أو القفز أو الارتداد".

وتم إجراء أعمال إصلاحات له طوال الليل حتى أصبح سالما من جديد، وأعيد افتتاحه للسائحين في اليوم التالي.

وأكد المسؤولون في المتنزه المتواجد فيه الجسر أنه "لم يصب أحد في الحادث، ولم يكن أحد في خطر على الإطلاق".