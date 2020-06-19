مفاجأة بشأن "الصورة التي هزت العالم"

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كشفت صحيفة بريطانية تفاصيل جديدة مثيرة، عن صورة لرجل من أصول إفريقية يحمل آخر أبيض، أصيب خلال مظاهرات لحركة "حياة السود مهمة" في لندن.

وذكرت صحيفة "غارديان" أن الرجل الأبيض ويدعى برين ميل، كان يعمل ضابطا في شرطة النقل البريطانية، وقد ظهر في الصورة محمولا على كتف باتريك هاتشينسون، وهو مدرب رياضي من أصول إفريقية.

وكان هاتشينسون يحاول إبعاد ميل عن مكان المظاهرة، بعدما أصيب في رأسه وبدأ الدم ينزف منها، وحظي بإشادة واسعة إذ وصف كثيرون تصرفه بالبطولي، فيما حققت الصورة انتشارا كاسحا على مستوى العالم وتناقلتها أكبر الصحف ووكالات الأنباء.

وكان ميل يشارك في مظاهرة لليمين المتطرف من أجل حماية النصب التذكارية، بالتزامن مع مظاهرة أخرى لحركة "حياة السود مهمة"، واندلعت اشتباكات بين المشاركين في المظاهرتين.

وأشات الصحيفة إلى أن ميل (55 عاما) تقاعد عن العمل في شرطة النقل البريطانية في العاصمة لندن في أيلول 2014، كما عمل محققا في الشرطة في الأشهر الأخيرة قبل تقاعده.

وبينما لم يعلق ميل على ما جرى معه خلال المظاهرة التي نظمت السبت الماضي في العاصمة البريطانية، فإن أحد أقاربه نقل عنه استعداده لتقديم الشكر إلى هاتشينسون الذي أنقذ حياته.

وقال هاتشينسون لصحيفة "غارديان"، إن الصورة التي التقطت له وهو ينقل الرجل الجريح ميل إلى بر الأمان "تؤكد على الوحدة التي يتحلى بها المجتمع في مكافحة مظاهر العنصرية".