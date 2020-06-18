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الولايات المتحدة.. قاتل المواطن الأسمر في أتلانتا قد يواجه الإعدام

18
JUNE
2020
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تم توجيه 11 تهمة، بينها تهمة القتل، إلى رجل الشرطة الأمريكي المقال غاريت رولف الذي قتل المواطن الأسمر رايشارد بروكس في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.
 
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رجل الشرطة السابق قد يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حال إدانته.
 
كما وجهت 3 تهم إلى الشرطي الثاني ديفين بروسنان، الذي كان في موقع الحادث.
 
وأشار المدعي العام المحلي في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، بول هوارد، إلى أن جانب الادعاء تحدث مع شهود العيان واطلع على مقاطع فيديو لحادثة مقتل بروكس.
 
وحسب المدعي، فإن رولف انتهك قواعد تصرفات الشرطة، وكان إطلاق النار على بروكس غير مبرر، حيث تحظر القواعد إطلاق النار على المشتبه بهم الذين يحاولون الفرار ولا يمثلون خطرا على أفراد الشرطة.
 
وأضاف المدعي أن مقاطع الفيديو تبين أن بروكس تفاعل مع رجلي الشرطة بشكل إيجابي لمدة أكثر من 40 دقيقة، وأجاب عن الأسئلة وامتثل لمطالب الشرطيين قبل محاولته للفرار.
 
 
يشار إلى أن الشرطيين المذكورين عثرا على المواطن الأسمر رايشارد بروكس، وهو نائم داخل سيارته في موقف سيارات. وحاول الشرطيان توقيفه للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير الكحول. وبعد محاولته الفرار، أطلق الشرطي غاريت رولف النار على بروكس، وتوفي الأخير في المستشفى متأثرا بجروحه.
 
وأثار مقتل بروكس، الذي حدث في 12 يونيو، موجة من الاحتجاجات في أتلانتا، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ أواخر مايو الماضي على إثر مقتل مواطن أسمر آخر، جورج فلويد، على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.
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