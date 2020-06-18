لا يلتقي زواره الا اذا... هكذا يحمي بوتين نفسه من كورونا

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أقامت السلطات الروسية "نفق تعقيم" في مقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمرّ عبره الزوار الذين يُسمح لهم بمقابلة الرئيس، فيُرَشّون بمواد مطهّرة، منعاً لانتقال عدوى كورونا "كوفيد-19" إليه.

ويعمل بوتين، منذ بدء تفشي الوباء، من مقرّ إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو. وحفاظاً على صحة الرئيس، يتعيّن على زواره المرور عبر حجرة ترشّهم من كل الجوانب بمواد معقمة، وفق فيديو نشره صحافيون من وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، مساء الثلاثاء، على "تويتر".

وأوضحت سلطات منطقة بنزا، حيث صنعت الحجرة، أنها "تضمن سلامة رئيس الدولة وكل الذين يزورونه".

والشركة المصنعة للحجرة متخصصة في أجازة التنظيف الآلي الموجهة إلى القطاع الصناعي. وبإمكان الحجرة المنصوبة في مقرّ بوتين قياس حرارة الزوار، كذلك فإنها مجهزة بتقنية التعرف إلى الوجه، بحسب الشركة المصنعة.

ويؤكد الكرملين أن بوتين يخضع بانتظام لفحوص لكشف الإصابة، وكذلك الذين يتواصلون معه. ويتعين على الزوار أيضاً إجراء فحص قبل لقائه.