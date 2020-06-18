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الهند والمكسيك وإيرلندا والنرويج أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن الدولي

18
JUNE
2020
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اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الهند والمكسيك وإيرلندا والنرويج أعضاء غير دائمين جددا بمجلس الأمن الدولي لمدة عامين قادمين.
 
وبحسب نتائج التصويت، فقد حصلت الهند على 184 صوتا (من أصل 192) والمكسيك على 187 صوتا، مقابل 130 صوتا لدى إيرلندا و128 صوتا لدى النرويج.
 
ويتوقع أن تتنافس كينيا وجيبوتي، يوم الخميس، على مقعد إضافي بين الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، بعد أن فشل هذان البلدان في الحصول على القدر الأدنى اللازم من الأصوات وهو 128 صوتا خلال عملية الاقتراع اليوم.
 
ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة عضو، بينها 5 دول دائمة العضوية (روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين)، أما بقية الدول الـ 10، فيتم اختيارها عبر التصويت لمدة سنتين.
 
كما جرى اليوم التصويت على شغل منصب رئيس الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذهب هذا المنصب للتركي فولكان بوزكر. ومع أن هذا الأخير كان مرشحا وحيدا لتولي رئاسة الدورة، إلا أن اعتراضات أرمينيا واليونان وقبرص على هذا المرشح جعلت عملية التصويت ضرورية، وحصل فيها على 178 من أصل 192 صوتا.
روسيا اليوم
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