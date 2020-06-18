living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بولتون: ترامب اعتبر فكرة غزو فنزويلا "رائعة"

18
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق، في كتابه الذي سيتم نشره في الأسبوع المقبل، إن الرئيس دونالد ترامب، صرح مرارا بأنه يعتقد أن غزو فنزويلا، فكرة "رائعة".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، كتب بولتون في كتابه، "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض" ( The Room Where It Happened: A White House Memoir)، أن ترامب أعلن أن "غزو فنزويلا سيكون فكرة رائعة".

وفي وقت سابق من شهر مايو، أشار ترامب إلى أنه "لو أراد دخول فنزويلا، فلن يجعل ذلك سرا".

منذ يناير 2019، لم تعد واشنطن، تعترف بنيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا، وتعتبر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بشكل غير قانوني، رئيسا مؤقتا للدولة.

ولم يعد للولايات المتحدة، أي وجود دبلوماسي في فنزويلا. وفي أواخر أبريل الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الوضع العام في العالم يخلق الظروف للتغيير في فنزويلا، وأمر بالنظر في مسألة استئناف عمل السفارة الأمريكية في كاراكاس.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout