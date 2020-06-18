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ترامب: لن نغلق أميركا مرة أخرى لأجل كورونا

18
JUNE
2020
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.


وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك".

جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كدلو، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا.

كانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أميركي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفا.

والأسبوع الماضي، كانت نحو 10 ولايات أميركية، منها تكساس وأريزونا، تجاهد لمواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ممن تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات، على نحو أجج المخاوف من أن تفجّر إعادة فتح اقتصاد البلاد موجة عدوى ثانية.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين مقارنة مع تقريرها السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 

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