القبض على قائد كبير بتنظيم "داعش" في أفغانستان

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ألقت الشرطة الأفغانية القبض على 4 أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم واحد من قادة التنظيم الكبار بمقاطعة كونار شرقي أفغانستان.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن قوات العمليات الخاصة بالشرطة الوطنية الأفغانية، نفذت عملية مناهضة للإرهاب مساء أمس الثلاثاء، حيث ألقت القبض على أعضاء من التنظيم في قرية جابا بوشاد بمنطقة ساركانو.

وذكر بيان للوزارة بأنه تم إحالة الملفات الخاصة بالأشخاص المقبوض عليهم للهيئات المعنية لاستكمال التحقيق، دون ذكر تفاصيل عن هويات المسلحين المقبوض عليهم.