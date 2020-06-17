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رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

17
JUNE
2020
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أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج وسيعمل عن بعد ومن خلال مساعديه.
 
قال خوان أورلاندو هيرنانديز أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
 
وأوضح رئيس هندوراس، في كلمة له بثها التلفزيون "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19".
 
وأضاف "لقد أوصوا بالراحة لكني سأواصل العمل عن بعد ومن خلال مساعدي"، لكنه أكد أنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ تلقي العلاج ويشعر بتحسن.
 
 غير أن رئيس هندوراس لم يذكر المزيد من التفاصيل، كما لم يشر إلى كيفية إصابته بالفيروس.
 
وكانت زوجة هيرنانديز واثنين من مساعديه كذلك تم تشخيصهم بفيروس كورونا، ويخضعون جميعا للعلاج.
 
يشار إلى أن هندوراس أعلنت عن تسجيل 9656 حالة إصابة بـفيروس كورونا و330 حالة الوفاة.
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