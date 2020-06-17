الهند تسجل ارتفاعا "قياسيا يوميا" في وفيات كورونا

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ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند بحوالي ألفين في يوم واحد، لتصل الحصيلة الإجمالية الى 11 ألفا و903 وفيات في هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا بحسب أرقام رسمية جديدة أعلنت الأربعاء.

ويرجع هذا الارتفاع جزئيا عن مراجعة أرقام في بومباي، المدينة الأكثر تضررا بالوباء، حيث أضيفت 832 وفاة الى الحصيلة اليومية بسبب "ثغرات" في تعداد الضحايا.

ومن جهتها، سجلت العاصمة نيودلهي حيث يتدهور الوضع الصحي 400 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت حصيلة الوفيات الرسمية في الهند الثلاثاء 9900، ويعتبر هذا التعداد أقل من الواقع لكنه لا يزال بعيدا عن الحصيلة البشرية الكبرى التي سجلت في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وأمام الوضع الاقتصادي الصعب قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن يرفع في مطلع يونيو إجراءات العزل المشددة المفروضة منذ نهاية مارس، لكن بعض القيود لا تزال سارية.

وتمّ رفع إجراءات العزل فيما لا يزال الوباء ينتشر في البلاد التي باتت تسجل حوالي 11 ألف حالة جديدة مثبتة يوميا وقد أحصت حتى الآن حوالي 354 ألفا و065 إصابة.

وفي مواجهة حدة الأزمة الصحية، قررت ولاية تاميل نادو، جنوبي البلاد وإحدى الولايات الأكثر تضررا مع نيودلهي وماهاراشترا إغلاق العاصمة الإقليمية شيناي في النصف الثاني من يونيو.

جدير بالذكر أن خبراء في الصحة يرون أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد في الهند، الأمر الذي يشير إلى احتمال تسجيل مزيد من الإصابات في الأيام القادمة.