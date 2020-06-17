دبلوماسي أمريكي: نريد اجتماعا مباشرا مع إيران

A + A -

قال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران، أمس، إنه يود عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين لبحث شؤون قنصلية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن عبارة "بحث شؤون قنصلية" عادة ما يستخدمها الدبلوماسيون الأمريكيون بخصوص إيران للإشارة إلى تبادل محتمل للسجناء.

وصرح هوك في فعالية نظمتها مؤسسة بحثية عبر الانترنت: "نود عقد اجتماع مباشر لإجراء حوار قنصلي حتى يتسنى لنا المضي أسرع مما نحن عليه".

وأضاف أنه كان يأمل في الاجتماع مع وزير خارجية إيران في زوريخ في ديسمبر، لكن الإيرانيين رفضوا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال في 7 يونيو: "لو توفرت ظروف لتبادل السجناء، فإننا مستعدون للإفراج عن سائر المواطنين المعتقلين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".