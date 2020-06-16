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تفشي كورونا في بكين أصبح "خطيرا جدا"

16
JUNE
2020
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حذرت بلدية بكين اليوم الثلاثاء من أن وضع انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الصينية أصبح "خطير جدا"، حيث تواجه المدينة تفشيا جديدا للفيروس الذي يعتقد أنه نشأ في سوق لبيع المواد الغذائية. 

ويأتي التحذير الذي أطلق في العاصمة الصينية بعد أن أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 40 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، منها 27 إصابة في بكين وحدها.

وكانت الصين سجلت في اليوم السابق (الأحد) 49 إصابة بـفيروس كورونا، فيما أبلغت هيئة الصحة الوطنية عن 8 حالات وافدة في البر الرئيسي للصين حتى نهاية أمس الاثنين، مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

كذلك سجلت الهيئة 6 حالات جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 18 في اليوم السابق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي للصين إلى 83221، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة وفاة.

وتواجه الصين عودة جديدة للفيروس في الوقت الذي يحاول فيه اقتصادها التعافي من عمليات الإغلاق في وقت سابق من هذا العام، إذ بعد ما يقرب من شهرين من عدم تسجيل إصابات جديدة شهدت بكين طفرة في الحالات المرتبطة بأكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة في آسيا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 8 ملايين، الاثنين، مع تصاعد العدوى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

ولا تزال الولايات المتحدة في الصدارة بأكبر عدد من الإصابات بلغ نحو مليونين أو 25 في المئة من جميع الحالات المبلغ عنها.

وفي غضون ذلك، ينتشر تفشي وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، على نحو أسرع في أميركا اللاتينية التي تمثل الآن 21 في المئة من جميع الحالات وفقًا لإحصاءات رويترز.

وتزايدت حالات الإصابة والوفيات في البرازيل بمرض كوفيد -19، لتأتي في المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الإصابات.

 

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