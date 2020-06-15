اعتقال عضو من حزب إردوغان تحرش بزوجة معارض تركي

A + A -

قالت وسائل إعلام تركية أن السلطات أوقفت عضوا في حزب في العدالة والتنمية الحاكم بعد اعتداءات وتحرش لفظي على زوجة صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ 2016 بتهمة الإرهاب.

وفي تفاصيل الواقعة نشر وداد مطيع وهو عضو في الحزب الحاكم صورة باشاق دميرتاش (زوحة دميرتاش) وأرفقها بعبارات مخلة بالأخلاق وتحمل مضامين تحرش ضدها.

وزير العدل التركي عبدالحميد غول قال في تغريدة على تويتر "إنه تم توقيف هذا الشخص وأدين باعتداء غير أخلاقي تعرضت له السيدة باشاق"، مشيرا إلى أن احترام شرف الإنسان وعرضه لا بد أن يكون فوق أي اعتبار، والقانون سيحاسبه على هذه الكلمات الاستفزازية.

بدورها قالت النيابة في غرب تركيا إنها تمكنت من تحديد هوية المعتدي، وأصدرت أمرا بالقبض عليه.

ويضع وداد صورة الرئيس رجب طيب إردوغان كغلاف لحسابه على تويتر، فيما أعلن نشطاء أتراك تضامنهم مع باشاق، فيما تم تعليق حسابه على تويتر.

وصلاح الدين دميرتاش يعد أحد زعماء حزب الشعوب الديموقراطي والذي كان مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية ضد إردوغان. وسجن بعد محاولة الانقلاب في تموز 2016 في حملة استهدفت معارضين وأكاديميين وصحفيين.