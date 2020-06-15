الفيروس لم يمت...وزير الصحة الفرنسي يعلن انقضاء أسوء مراحل كورونا

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الاثنين، إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا، لكن يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وقال فيران لتلفزيون "إل.سي.آي": "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص"، بحسب ما نقلت "روتيرز".

وسجلت فرنسا، أمس الأحد، تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407، وكان هذا خامس يوم تقل فيه أعداد الوفيات عن ثلاثين.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستفتح حدودها الداخلية مع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الاثنين، وأن الحدود الخارجية سيتم فتحها في الأول من يوليو/ تموز.

وقال ماكرون، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد: "ابتداء من يوم غد ستفتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي أما الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستفتح ابتداء من الأول من تموز المقبل".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه تقرر "إعادة فتح جميع المطاعم والمقاهي في باريس وضواحيها ابتداء من غد الاثنين"، مشيرا إلى أن "كل المناطق في فرنسا أصبحت في الدائرة الخضراء (حيث تمت السيطرة على الوباء) باستثناء جزيرتي غويانا ومايوت".