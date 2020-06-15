ترامب يكشف حقيقة وضعه الصحيّ

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في يوم عيد ميلاد الرابع والسبعين الذي يحل اليوم الأحد، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حقيقة وضعه الصحيّ، عقب انتشار فيديو له، وهو ينزل من منصة بخطوات حذرة.

وخلال حفل تسليم شهادات في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة قرب نيويورك، السبت، ألقى ترامب خطابا صبغته، على غير العادة، نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاغون).

وعند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأميركي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته صغيرة وحذرة بشكل غير طبيعي.

وأشارت وسائل إعلام أميركية أيضا إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية، الجنرال دوغلاس ماكارثر.

وردّ ترمب، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في نوفمبر المقبل، في تويتر، مساء السبت، على التساؤلات بشأن وضعه الصحيّ.

وقال الرئيس إن ممر الوصول "طويل جدا وحاد، ليس لديه سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

وشدد ترمب أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا"، في إشارة ذات دلالة على أنه يتمتع بكامل عافيته.