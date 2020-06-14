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«غوغل» يعتذر بعد اختفاء صورة تشرشل من نتائج البحث

14
JUNE
2020
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قال غوغل اليوم (الأحد) إنه سيكتشف سبب اختفاء صورة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل من قائمة أبرز نتائج البحث لرؤساء وزراء البلاد خلال الجدل المثار حول سجله بشأن العنصرية.

وأوضح عملاق البحث أن إزالة الصورة من قائمته لأبرز نتائج البحث عن رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين كانت بسبب التحديث التلقائي وليس هناك هدف من ذلك لكنه اعتذر عن أي قلق قد يكون تسبب به، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.


وأشار إلى أن المشكلة لا تنطبق إلا على ما يسمى بقائمة الرسم البياني المعرفي وأن العديد من صور تشرشل لا يزال من السهل العثور عليها في محرك البحث الخاص به.


وقال القسم المسؤول عن البحث في غوغل على حسابه في تويتر: نحن ندرك أن صورة للسير وينستون تشرشل فقدت من نتائج البحث على غوغل. نعتذر عن أي قلق تسببنا به. لم يكن هناك هدف جراء هذا الحادث وسيتم حله. يتم إنشاء الصور في هذه اللوحات وتحدث تلقائيا. وأثناء التحديث يمكن أن تختفي لفترة وجيزة.


ومع ذلك، أثار اختفاء صورة تشرشل ردة فعل سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال النائب المحافظ سيمون كلارك: سيكون ذلك أمرا مفاجئا إذا كانت هذه سياسة متعمدة من غوغل. وأضاف أن من شبه المؤكد أن أوروبا الغربية ستكون مستعبدة لولا الرجل الذي فقدت صورته حاليا.


وقد أصبح رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية محور جدل بعدما تعرض تمثاله في وسط لندن للتخريب خلال احتجاجات داعمة لحركة بلاك لايفز ماتر في نهاية الأسبوع الماضي، وكتب عليه بالطلاء عنصري.


وتمت إدانة الحادث على نطاق واسع لكن منتقدي تشرشل يتّهمونه بأنه كان متعصبا وتصرف بشكل تمييزي مع الأشخاص ذوي البشرة الملونة خلال مسيرته السياسية الطويلة بحيث أدت سياساته إلى وفاة الملايين خلال المجاعة في الهند عام 1943.

الشرق الأوسط
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