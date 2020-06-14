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"فيديو قتل جديد" يصعق الأميركيين.. واستقالة رئيس الشرطة

14
JUNE
2020
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بعد ساعات من تفجر عاصفة غضب جديدة على خلفية قتل رجل من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، أعلن عن استقالة رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها مدينة أتلانتا، بعد تسريب فيديو يظهر إقدام عنصري شرطة على قتل شاب يدعى رايشارد بروكس.
 
وقبلت استقالة قائدة الشرطة إريكا شيلدز، بعد مقتل ريشارد بروكس (27 عاما). واحتشد عشرات المحتجين في موقع إطلاق الرصاص جنوبي وسط المدينة.
 
وذكرت رئيسة بلدية أتلانتا، كيشا لانس بوتمس في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا، وطالبت بإقالة الضابط على الفور".
 
ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في إطلاق الرصاص، وكلاهما أبيض.
 
وخرج المتظاهرون إلى شوارع أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، السبت، احتجاجا على واقعة إطلاق نار من قبل الشرطة أدت إلى مقتل رجل من أصل أفريقي نام في سيارته، بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.
 
وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل بروكس.
 
وقالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.
 
وبدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس بعد ظهر السبت في أتلانتا، ومن المتوقع أن تستمر طوال اليوم.
 
وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد موت الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من 9 دقائق، أثناء إلقاء القبض عليه.
 
وقال محققو جورجيا إن التسجيل المصور الذي التقطه شاهد عيان يساعد تحقيقهم.
 
ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته، وهو يصارع شرطيين اثنين.
 
وانتزع بروكس صاعقا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض. وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.
 
ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ "لقد أوقعت به"، وبعدها يظهر بروكس ممدا على الأرض، وفق "رويترز".
 
وقال بول هوارد ، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.
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