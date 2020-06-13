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فاوتشي: ارتفاع إصابات كورونا في أميركا قد يخرج عن السيطرة

13
JUNE
2020
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قال كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي أبلغت عنه عدة ولايات أميركية، قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.
 
وأوضح أنتوني فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.
 
وأضاف "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
 
الجدير بالذكر أن مسحا لرويترز أشار إلى أن عدد وفيات مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة تجاوز 114 ألف شخص حتى الآن.
 
وفي الأثناء، تشهد نحو 6 ولايات أميركية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات.
 
 وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا، أمس الجمعة، تسجيل أكبر عدد لمرضى كوفيد-19 داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء لكن مسؤولين في الولايتين قال إنهما يسجلا أيضا واحدة من أقل معدلات الوفاة.
 
وكانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 800 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب ما أفاد مرصد جامعة جونز هوبكنز لوباء كوفي-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114613 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات أكثر مليوني إصابة، من أصل 7.7 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.
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