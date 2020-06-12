living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تويتر يعطّل آلاف الحسابات التي تستهدف معارضي أردوغان

12
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن موقع "تويتر"، الجمعة، تعليق 32242 حسابا، منها آلاف الحسابات في تركيا، وذلك لانتهاكها القواعد والسياسات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.
 
وأكد "تويتر" في بيان رصده وتعطيله لـ7340 حسابا تابعا لتركيا، كانت تقوم بنشاط افتراضي منسق، يستهدف بشكل رئيسي الشعب في داخل تركيا.
 
واستنادا إلى تحليل المؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحسابات، أوضح "تويتر" بأن هذه الحسابات المزيفة قد تم تسخيرها في سبيل "تلميع" صورة حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، والدفاع عن السياسات التي يتبناها الرئيس التركي.
 
وأوضح "تويتر" أن تحليل البيانات الفنية التي تمت دراستها، أشارت إلى ارتباط الحسابات بـ"جناح الشباب" في العدالة والتنمية، ووجود شبكة مركزية تدير عددا كبيرا من الحسابات المخترقة.
 
ولفت موقع التواصل الاجتماعي إلى أنها رصدت شبكة من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان وأداء الحكومة التركية، حيث كانت أهدافا متكررة لعمليات قرصنة من جانب الجهات الحكومية التركية.
 
واختتم "تويتر" بيانه بالإشارة إلى أنه يتابع الحسابات التركية المزيفة منذ بداية 2020، وقد شارك البيانات المرتبطة بها مع مؤسستين رائدتين في ميدان الأبحاث وهما، معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، ومرصد ستانفورد للإنترنت.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout