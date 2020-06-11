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"بي بي سي" تقع في خطأ محرج خلال تغطيتها لجنازة جورج فلويد... فيديو

11
JUNE
2020
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تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية لموقف محرج خلال تغطيتها لجنازة الأمريكي جورج فلويد، بنشرها مقطعا مصورا ظهرت فيه صور لشخص آخر، في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن الأمريكي المقتول.
 
نشرت "بي بي سي" مقطعا مصورا خلال تغطيتها لمراسم جنازاة الأمريكي فلويد، لتقع في خطأ باستخدام صورة للاعب كرة القدم الأمريكي السابق، جورج فلويد بدلا من مواطنه صاحب الأصول الأفريقية والذي يحمل الاسم نفسه، والذي أثارت وفاته احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء العالم.
 
وعرضت القناة مقطعا مصورا عرضت فيه صورة لفلويد من حياته في المدرسة الثانوية وتاريخه مع كرة القدم، على الرغم من أن التقرير كان مخصصا للحديث عن فلويد الذي قتلته الشرطة الأمريكية؛ بحسب ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني. 
 
كما وأشارت الإذاعة  في تقريرها إلى طول فلويد الذي كان يبلغ 6 أقدام و6 بوصات على الرغم من أن طول لاعب كرة القدم الأمريكي يصل إلى 5 أقدام و11 بوصة.
 
واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".
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