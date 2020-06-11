living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

1300 إصابة بكورونا في اليوم... محافظ لوس أنجلوس يعبر عن "غضبه" مع فتح الشركات أبوابها

11
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن محافظ لوس أنجلوس الأمريكية عن "غضبه" مع إعادة عدد من قطاعات العمل فتح أبوابها في ظل تفشي وباء "كورونا" في الولاية.
 
حيث سمحت الولاية لعدد من صالات الرياضة والمتاحف والشركات بفتح أبوابها في الوقت الذي لا تزال فيه الولاية تسجل معدل إصابات يصل لـ1300 حالة تقريبا كل يوم.
 
وتم تسجيل نحو 64 ألف إصابة في الولاية ووصلت حالات الوفيات إلى 2768 حالة وفاة.
 
وفي مؤتمره الصحفي يوم أمس الأربعاء، أعلن محافظ لوس أنجلوس إريك غارسيتي إن الشركات التي أعيد فتحها في المقاطعة جعلته "عصبيا".
مضيفا "ما زلنا في أكبر وباء طبي في حياتنا"، وحث الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات على الحجر الصحي لمدة 14 يوما أو الحصول على اختبار مجاني من 24 موقع اختبار في جميع أنحاء المدينة والمقاطعة.
 
وقال غارسيتي إن المواقع لديها القدرة على اختبار 20 ألف شخص يوميا، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".
 
هذا وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عتبة المليونين والوفيات تقترب من 113 ألفا.
 
ووفقا لآخر بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، بلغ عدد الإصابات الناجمة عن الوباء بالولايات المتحدة المليونين و464 إصابة وشفاء 533 ألف و504 حالات، ووفاة 112 ألف و908 حالات وفاة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout