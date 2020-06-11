3 وجهات سياحية آمنة... منها دولة عربية

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تم تحديد ثلاث وجهات سياحية آمنة بعد أن قدمت هذه الدول برتوكولات سلامة خاصة.

اعترف المجلس العالمي للسياحة والسفر، الذي يوحد المشاركين في صناعة السياحة، بالبرتغال وتركيا والمملكة العربية السعودية كوجهات آمنة لقضاء عطلة الصيف. تم نشر المعلومات ذات الصلة على موقع المنظمة في الإنترنت.

وقد أدخلت هذه الدول، بروتوكولات أمنية خاصة. من بين الوجهات الأوروبية الشهيرة تم ذكر مدريد وإشبيلية وبرشلونة.

وقال المجلس في بيان إن بروتوكولات السلامة يجب أن تساعد المسافرين على اختيار مكان للإقامة تحترم فيه المعايير الدولية للنظافة والصحة. تمت الموافقة على هذه البروتوكولات من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

مع استئناف النشاط السياحي، سيتم شمل المزيد من الوجهات الجديدة الآمنة للمسافرين.