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مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ إعجازي لطفلة عالقة بالطابق الـ14

11
JUNE
2020
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عاشت طفلة 10 دقائق "بين الحياة والموت"، حينما علقت خارج نافذة بالطابق الرابع عشر، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها في مهمة أشبه بالمعجزة.


وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الشعب الصينية الحكومية، لحظات مذهلة لإنقاذ الطفلة الصينية التي كادت أن تفقد حياتها لولا سرعة وفطنة رجال الإطفاء والإنقاذ.

وتبدو في المقطع الطفلة ذات الـ5 أعوام تقف على حافة نافذة على ارتفاع نحو 40 مترا، في وضع ينذر بكارثة محققة.

وذكرت الصحيفة أن الطفلة استغلت غياب والدتها عن المنزل، وخرجت من إحدى النوافذ المفتوحة لتعلق على حافة صغيرة خارج المبنى، وذلك في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.

ويظهر في الفيديو تدلي رجل إطفاء عبر حبل مثبت من علو طابقين إضافيين، لمساعدة الطفلة المسكينة المتشبثة بكل ما أوتيت من قوة بإطار النافذة.

وعند وصول المنقذ إلى الطفلة حملها ودفعها إلى داخل المنزل عبر النافذة المتفوحة ليوصلها إلى بر الأمان، قبل أن يلحق بها هو الآخر إلى الداخل.

وصفق الجيران الذين تجمعوا لمشاهدة جهود الإنقاذ الجبارة، لشكر المنقذ الذي قام بعمل بطولي.

وقال رجال الإطفاء لموقع "يونان" الإخباري المحلي، إن الطفلة تركت في المنزل بمفردها، فيما قالت الأم إنها لم تتوقع أن تخرج ابنتها من النافذة، ووعدت بالاعتناء بابنتها بشكل أفضل في قادم الأيام.

 

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