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خبير اقتصادي: ترسيم الحدود بين مصر واليونان ضربة للاتفاق التركي الليبي

10
JUNE
2020
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اعتبر عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف البريطانية بأثينا، أن توقيع إيطاليا واليونان على اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية في البحر الأيوني نجاح للدبلوماسية اليونانية.

وأضاف الخبير، أن الاتفاق يعتبر جزءا من الحشد بين الأقطاب في البحر الأبيض المتوسط.

وتابع أن اليونان تعتبر مصر الدولة الرئيسية في المنطقة، وأن أهمية توقيع الاتفاق مع مصر يفوق التوقيع مع إيطاليا.

وأشار إلى أن مصر هي القوة العربية الأولى والأساسية اللاعبة في موضوع الغاز بمنطقة الشرق الأوسط، ولها ثقلها في إفريقيا والبحر المتوسط، فيما ترى اليونان أن توقيع الاتفاق مع مصر في 18 يونيو الجاري، ضربة إستراتيجية للاتفاق التركي الليبي.

وذكر درويش، أن وزير الدفاع اليوناني أكد "أن جميع الاحتمالات مفتوحة لحماية مصالحنا، نتيجة التجاوزات اليومية على الحدود اليونانية، ونتيجة لمحاولة الابتزاز بورقة اللاجئين، ومحاولة تركيا تحويل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى دخلاء غير شرعيين، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقوم بالضغط على تركيا اقتصاديا وماليا للتوقف عما تقوم به، محذرا من اندلاع حرب في أي وقت نتيجة تهور غير محسوب".

روسيا اليوم
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