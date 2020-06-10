السلطات الأمريكية تعتزم اعتقال منظمي أعمال الشغب

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قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، إن السلطات تعتزم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة تنظيم أعمال شغب خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تم بثها يوم الثلاثاء: "جرت محاولات من جانب جماعات اليمين المتطرف، لانتحال هوية اليسار المتطرف. وتظاهر اليساري المتطرف بأنه يميني متطرف. حاول ممثلو الجانبين التحريض على العنف".

ورد وزير العدل الأمريكي بالإيجاب على سؤال عما إذا كان من المخطط اعتقال أشخاص قاموا بدور المنظمين. وقال: "لا يمكنني تحديد جدول زمني لهذه التحقيقات. ومع ذلك، أعتقد أننا نعتزم بالكامل كبح جماح هذه الجماعات".

ويوم الاثنين، ذكر الوزير، أن السلطات الأمريكية تحقق مع عدد من المتظاهرين في البلاد، الذين لهم علاقة بحركة "أنتيفا" الأمريكية.

وأوضح الوزير، أنه تم احتجاز هؤلاء الأشخاص خلال الاحتجاجات بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم.

في أواخر شهر مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السلطات تعتزم إضافة حركة "أنتيفا" إلى قائمة المنظمات الإرهابية. ونوه بأن الجماعات اليسارية الراديكالية مسؤولة عن أعمال الشغب وحوادث العنف خلال الاحتجاجات في عدة ولايات.