وفاة شخصين 2 بفيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 97

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء يوم امس الاثنين عن وفاة شخصين 2 بسبب الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام الاربع الماضية ، مما ادى الى رفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 182 شخصا ، وهم 55 سيدة و127رجلا ويعاني 94% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 76 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس في بيان له ، عن تسجيل 97 اصابة بفيروس كورونا منهم 30 وافد من الخارج ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 3049 ، ومنهم 690 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 1735 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 10 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم اربع 4 سيدات، ويعاني 81.1% منهم من أمراض مزمنة وخرج 115 من غرف العناية المشددة . واجري حتى تاريخه اكثر 196000 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد .