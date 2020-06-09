living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسالة من خبراء أمميين إلى الولايات المتحدة بشأن ملابسات مقتل فلويد

9
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعث فريق عمل أممي من الخبراء المعنيين بحقوق المنحدرين من أصل إفريقي برسالة إلى السلطات الأمريكية بشأن انتهاكات الشرطة المحتملة التي أدت إلى وفاة الأمريكي الأسمر جورج فلويد.
 
وقالت كريستينا سوندرز، المتحدثة باسم الفريق الأممي المختص إن ""فريق العمل من خبراء الأمم المتحدة المعني بحقوق المنحدرين من أصل إفريقي اتخذ إجراء في قضية جورج فلويد وفقا لنظامه الداخلي، وبعث برسالة مشتركة إلى الحكومة الأمريكية عن الانتهاكات المفترضة".
 
وأفيد بأن مثل هذه الرسائل الموجهة إلى الحكومات عادة ما يرسلها مقرر الأمم المتحدة الخاص، بهدف الحصول على توضيحات بشأن مثل هذه الانتهاكات ومعلومات عن سير التحقيق.
 
وأعلن في 8 يونيو، أن عائلة جورج فلويد طلبت من الأمم المتحدة التدخل في التحقيق بشأن وفاته.
 
واتصل كذلك محامي العائلة بنيامين كرامب مع المنظمة، وطلب في رسالة مشتركة، من ممثلي الأمم المتحدة تقديم توصيات بشأن إصلاح عمل أجهزة الأمن في الولايات المتحدة.
 
الولايات المتحدة شهدت بنهاية مايو موجة من الاضطرابات بعد وفاة جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، بسبب تعامل قاس من قبل الشرطة، حيث ألقي به أرضا لأكثر من ثماني دقائق، وضغط أحدهم بركبته على عنقه، ولاحقا توفي في العناية المركزة.
 
وجرى في أعقاب ذلك طرد رجال الشرطة المتورطين في الحادثة من العمل، واتهم أحدهم بالقتل غير المتعمد.
 
واتهم النائب العام في مينيسوتا يوم 3 يونيو ثلاثة رجال شرطة آخرين في قضية فلويد، إلا أن الاضطرابات المصحوبة بأعمال نهب وشغب، تواصلت على الرغم من ذلك في معظم المدن الأمريكية.
 
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره المسؤولين المحليين على ضعف ردود فعلهم على الاحتجاجات وطالب بالرد بقوة على عمليات التخريب، واصفا أعمال الشغب بأنها إرهاب داخلي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout