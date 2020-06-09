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"فوربس" تتوقع انتصار روسيا على الناتو في البلطيق في أقل من 60 ساعة

9
JUNE
2020
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ذكرت مجلة "فوربس" أن الجيش الروسي سيكون قادرا على تحقيق النصر في أقل من 60 ساعة، إذا حدث نزاع عسكري بين روسيا وحلف الناتو في منطقة البلطيق.
 
وأعربت المجلة في هذا الصعيد عن القلق حيال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته تقليص قوات بلاده في أوروبا.
 
وكان الرئيس الأمريكي تحدث منذ فترة طويلة عن عدم رضاه على ألمانيا، لأنه يرى أنها لا تدفع إلا القليل جدا مقابل وجود الجيش الأمريكي.
 
ويوجد في الوقت الحالي تحت إمرة القيادة الأوروبية الأمريكية 34.5 ألف جندي، وحوالي 90 دبابة من طرازM-1، و130 عربة قتالية من طرازM-2، بالإضافة إلى حوالي 18 من مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة.
 
ورأت "فوربس" أن تخفيض عدد القوات الدائمة بمقدار 9.5 ألف شخص، كما يفكر ترامب، سيضعف حلف الناتو بشكل كبير.
 
وذكّرت المجلة في 7 يونيو الماضي، بأن تقديرات مركز كاليفورنيا التحليلي في عام 2016 توصلت إلى أن موسكو في حالة حدوث نزاع عسكري مع الناتو، ستحتاج إلى 60 ساعة لتخرج منتصرة.
 
ولفتت المجلة إلى أن روسيا، بدباباتها البالغ عددها 760 على الحدود، بعد تخفيض القوات الأمريكية، ستحتاج إلى وقت أقل بكثير.
 
وفيما يجري الحديث في الولايات المتحدة وأوروبا بين الحين والآخر حول احتمالات صدام عسكري مع روسيا، تشدد موسكو دائما على أنها لا تنوي قتال أي طرف، وهي مجبرة فقط على تعزيز دفاعها ردا على تزايد قوات الناتو على الحدود الروسية.
روسيا اليوم
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