living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا: لم يبلغونا بسحب القوات الأميركية

9
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية، الاثنين، أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسحب أكثر من ربع القوات الأميركية من ألمانيا قد تضعف ليس فقط حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكن الولايات المتحدة نفسها أيضا.
 
ووافق ترامب على خطة لخفض إجمالي عدد القوات المتمركزة في ألمانيا من 34500 إلى ما لا يزيد على 25000، وفقا لتقارير "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال"، لكن وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارينباور أخبرت الصحفيين بأن برلين لم يتم إبلاغها بأي خطوة من هذا القبيل.
 
ورفضت السفارة الأميركية في برلين التعليق، ولم تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) التقارير، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
 
ومع ذلك، إذا مضت الولايات المتحدة قدما، وفقا للوزيرة، فإن هذه الخطوة ستلحق ضررا بالناتو ككل، أكبر من دفاع ألمانيا عن نفسها.
 
وأضافت "الحقيقة أن وجود جنود أميركيين في ألمانيا يخدم أمن الناتو بأكمله، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة نفسها. هذا هو الأساس الذي نعمل عليه معا".
 
وكانت إدارة ترامب تحث ألمانيا على إنفاق المزيد على دفاعها لتحقيق هدف الناتو، المتمثل في إنفاق 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد أثار المسؤولون الأميركيون في الماضي إمكانية نقل القوات كتهديد مبطن.
 
وبناء على هذا، قال منسق الحكومة للعلاقات عبر الأطلسية، بيتر باير، إذا تم تأكيد الخطة فإنها لن تكون مفاجأة لكنها مزعجة عندما تعلم أولا بالاحتمال من خلال التقارير الإعلامية.
 
وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية قائلا "العلاقات الألمانية-الأميركية يمكن أن تتأثر بشدة بقرار من هذا القبيل من جانب الرئيس الأميركي .. إن الأمر لا يقتصر على 9500 جندي فحسب، بل يتعلق أيضا بأسرهم، وبالتالي حوالي 20000 أميركي. وهذا من شأنه أن يكسر الجسور عبر المحيط الأطلسي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout