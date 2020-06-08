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منظمة الصحة العالمية توصي باتباع 4 خطوات بعد شراء الأطعمة من السوق وسط تفشي كورونا

8
JUNE
2020
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 يشعر العديد من الأشخاص بالوسواس عند زيارتهم الأسبوعية أو الشهرية للسوق، خاصة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، ولكن ربما ليس عليك القلق كثيراً إذا كنت تتبع الخطوات الموصى بها.

وأصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط بعض التوصيات، التي يجب اتباعها بعد شرائك للأطعمة من السوق في المرة القادمة.

وفيما يلي، 4 نقاط أساسية تناولتها تغريدة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي، على موقع "تويتر":

اغسل الخضار والفاكهة بالماء قبل تناولها
اغسل يديك بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام
اطبخ الأطعمة جيداً تحت حرارة 70 درجة مئوية، لا سيما اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية
ضع جميع الأطعمة سريعة التلف بالثلاجة في أسرع وقت ممكن، بحيث تكون الحرارة أقل من 5 درجات مئوية

وفي زمن كورونا، تُطرح العديد من الأسئلة حول ضرورة تعقيم مشتريات البقالة، خاصة أن هذا الجهد الإضافي يزيد من توتر غالبية الأشخاص.

وكانت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة قد أكدت أنه لا توجد مخاطر حقيقية للإصابة بفيروس كورونا المستجد بهذه الطريقة.

وفي تغريدة نشرتها إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة، قالت: "نؤكد لكم أنه لا يوجد حالياً أي دليل على أن الغذاء البشري أو الحيواني أو تغليف المواد الغذائية مرتبط بنقل كوفيد-19".

وبدلاً من القلق بشأن المدة التي سيعيش فيها الفيروس على الأسطح، يقول خبير سلامة الغذاء، بنيامين تشابمان، إنه يمكن غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، أو استخدام معقم اليدين بمجرد عودتك إلى المنزل من البقالة.

ويقول عالم الفيروسات، الدكتور جون ويليامز: "إذا كان الناس قلقين بشأن انتقال الفيروس من البقالة أو عند تناول الطعام من الخارج، فعليك إزالة حاويات الطعام الداخلية من الحقيبة الخارجية، والتخلص من الحقيبة الخارجية، ثم استخدام القليل من الصابون والماء أو معقم اليدين.

وأضاف ويليامز أن احتمالات الإصابة بالفيروس بهذه الطريقة تبقى منخفضة للغاية.

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